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الخارجية الأميركية: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يتفقان على ضرورة أن يصبح العراق مستقلا في مجال الطاقة مع استئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي سريعاً

Lebanon 24
25-02-2025 | 18:10
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