مصدر مصري: الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم يوم السبت تزامنا مع تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين

Lebanon 24