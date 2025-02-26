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مصدر مصري: الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم يوم السبت تزامنا مع تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين
Lebanon 24
26-02-2025
|
01:39
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