15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب قبلان قبلان خلال جلسة الثقة: الجميع يسمع هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت والجنوب والحكومة مدعوة لأن تنشط ديبلوماسياً مع السفارات المعنية والوقوف بشكلٍ حازم عند مسألة الخروقات الجوية الإسرائيلية
Lebanon 24
26-02-2025
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تلاسن حاد بين نواب المعارضة ونتنياهو خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية
Lebanon 24
تلاسن حاد بين نواب المعارضة ونتنياهو خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية
26/02/2025 12:03:50
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب عبد الرحمن البزري خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة
Lebanon 24
النائب عبد الرحمن البزري خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة
26/02/2025 12:03:50
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: أبلغنا الوسطاء بالخروقات الإسرائيلية ومستعدون لإتمام الاتفاق
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: أبلغنا الوسطاء بالخروقات الإسرائيلية ومستعدون لإتمام الاتفاق
26/02/2025 12:03:50
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون: استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي
Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون: استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي
26/02/2025 12:03:50
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت 16 يوماً في العناية الفائقة... ورد الخال: هذا سبب وفاة والدتي
Lebanon 24
أمضت 16 يوماً في العناية الفائقة... ورد الخال: هذا سبب وفاة والدتي
06:31 | 2025-02-25
25/02/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تشييع نصرالله.. 3 رسائل أمنية
Lebanon 24
خفايا تشييع نصرالله.. 3 رسائل أمنية
06:00 | 2025-02-25
25/02/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:03 | 2025-02-26
منيمنة: نحن مع تعيينات مستقلة تضمن المحاسبة
05:02 | 2025-02-26
منيمنة: أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها
05:01 | 2025-02-26
منيمنة: لإحقاق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين من دون محاكمات
05:00 | 2025-02-26
منيمنة: يجب وقف التعطيل الحاصل في ملف التشكيلات القضائية
05:00 | 2025-02-26
منيمنة: لاستعادة الثقة بالقضاء ويجب تفعيل قانون استقلالية القضاء الذي يجب إقراره والعودة إليه بسرعة والبلد لا ينتظم إلا من خلال المحاسبة
04:59 | 2025-02-26
منيمنة: لا بأس من حوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة أدواتنا السياسية والدبلوماسية وغيرها
فيديو
جلسة جديدة لمناقشة البيان الوزاري.. بث مباشر
Lebanon 24
جلسة جديدة لمناقشة البيان الوزاري.. بث مباشر
03:59 | 2025-02-26
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24