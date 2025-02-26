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قبلان: البيان الوزاري شامل وتناول مواضيع كثيرة ومختلفة

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:02
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26/02/2025 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة البيئة من إيعات: طلبنا أن يتضمن البيان الوزاري التعافي البيئي ضمن الخطة الشاملة
lebanon 24
26/02/2025 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: البيان الوزاري اكتفى بسرد مجموعة من العناوين العامة
lebanon 24
26/02/2025 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب إبراهيم كنعان من جلسة الثقة: ما من بند في البيانات الوزارية السابقة تم تنفيذه والأهم هو التنفيذ والجدية في ذلك والأهم أيضاً هو صدق الإرادة السياسية
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26/02/2025 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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