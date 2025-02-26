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قبلان: لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:06
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النائب ياسين ياسين خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: يجب على الحكومة وضع خطة انقاذية تحمل كل مسؤول مسؤوليته إذ أن السرقة التي حصلت للمودعين يتحملها المصارف ومصرف لبنان والمجلس المركزي الذي كان مخيبا وغير فعّال
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