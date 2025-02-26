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وزير الاستثمار المصري: تفاصيل خطة غزة ستُحسم في اجتماع القاهرة في 4 آذار

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:15
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