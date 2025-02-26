Advertisement

أخبار عاجلة

كنعان: نريد معرفة مسار ومصير خطة دعم الجيش ونحن أمام فرصة إستثنائية لا يجب أن نخسرها

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: لتنمية اقتصادية شاملة في كل المناطق ولبنان بات أمام فرصة جديدة بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية ونحنُ نرفض أي محاولة للاتفاف على هذه الفرصة
lebanon 24
26/02/2025 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن أمام فرصة جديدة ويجب أن لا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية من أبرزها اتفاق الطائف وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتردد إرسال الجيش إلى الجنوب
lebanon 24
26/02/2025 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها
lebanon 24
26/02/2025 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: نحن أمام فرصة إنقاذية وسأمنح الحكومة الثقة لكنني سأراقبها وسأكون لها بالمرصاد
lebanon 24
26/02/2025 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2025-02-26
05:05 | 2025-02-26
05:04 | 2025-02-26
05:03 | 2025-02-26
05:02 | 2025-02-26
05:01 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24