كنعان: هناك جيش من العاملين بـ"الساعة" في وزارة المالية وهناك أكثر من 30 ألف موظف ومتعاقد تم تعيينهم بتسميات وظيفية غير ملحوظة في ملاك الدولة والقانون

Lebanon 24