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كنعان: وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي هي واعدة ويجب إقرانها بملاك وإمكانيات

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:26
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