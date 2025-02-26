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منيمنة: لاستعادة الثقة بالقضاء ويجب تفعيل قانون استقلالية القضاء الذي يجب إقراره والعودة إليه بسرعة والبلد لا ينتظم إلا من خلال المحاسبة
Lebanon 24
26-02-2025
|
05:00
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