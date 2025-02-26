14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
منيمنة: لإحقاق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين من دون محاكمات
Lebanon 24
26-02-2025
|
05:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بحث مع وزير العدل عادل نصار سبل تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة، مشددًا على ضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة ولا سيما قضية تفجير مرفأ بيروت
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع وزير العدل عادل نصار سبل تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة، مشددًا على ضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة ولا سيما قضية تفجير مرفأ بيروت
26/02/2025 15:14:02
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: ملف استئناف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت كان مقرراً منذ أيلول الماضي والأمر غير مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة
Lebanon 24
ميقاتي: ملف استئناف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت كان مقرراً منذ أيلول الماضي والأمر غير مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة
26/02/2025 15:14:02
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لإنصاف ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ولإنصاف المودعين في المصارف
Lebanon 24
سلام: لإنصاف ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ولإنصاف المودعين في المصارف
26/02/2025 15:14:02
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاف: لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات
Lebanon 24
سكاف: لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات
26/02/2025 15:14:02
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة مثل والدتها.. ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تنشر صورة وهي برفقة أمّها
Lebanon 24
جميلة مثل والدتها.. ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تنشر صورة وهي برفقة أمّها
09:25 | 2025-02-25
25/02/2025 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:11 | 2025-02-26
النائبة سينتيا زرازير: البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة
08:10 | 2025-02-26
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سيتم إجراء تدریب الدفاع النووي في المنشآت النووية
08:07 | 2025-02-26
بري يلتقي في مكتبه في مجلس النواب وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي والوفد المرافق
08:01 | 2025-02-26
عماد الحوت: نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح
07:56 | 2025-02-26
رئيس وزراء أوكرانيا: انتهينا من إعداد النسخة النهائية من اتفاقية المعادن مع واشنطن
07:47 | 2025-02-26
إيهاب مطر: أعطي الثقة للحكومة على أمل أن تنجح باستعادة الثقة من الناس وثقة الخارج بلبنان
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
26/02/2025 15:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24