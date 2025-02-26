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منيمنة: إن عملية إعادة الإعمار بعد الحرب يجب أن تكون مفتاحاً لتكريس دور الدولة

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:07
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خلف: يجب على الحكومة اللجوء إلى القوى المجتمعية التطوعية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار
lebanon 24
26/02/2025 15:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنشارك في بناء الدولة القوية والعدالة وسنشارك في نهضتها وتحت سقف إتفاق الطائف ضمن ركائز 3 أساسية أولها إخراج المحتل وتحرير الأسرى وثانيها إعادة الإعمار وثالثها إقرار خطة الإنقاذ المالية والإجتماعية والإدارية
lebanon 24
26/02/2025 15:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نعيم قاسم: يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل وعلى الدولة مسؤولية إعادة الإعمار
lebanon 24
26/02/2025 15:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: ما هدمته إسرائيل في الأرض اللبنانية هدمته في الدولة اللبنانية ومسؤولية الدولة إعادة الإعمار ونحن نساعد رغم كل الضغوط والصعوبات وسنبقى مع الناس ولن نترك الناس لا بالترميم ولا بالإعمار... هذه مسؤولية متلزمون فيها
lebanon 24
26/02/2025 15:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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