Advertisement

أخبار عاجلة

سكاف: لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز
lebanon 24
26/02/2025 15:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: رئيس الحكومة اللبنانية قرر منع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت لتجنب قصفه إسرائيليا ونحن نتساءل أين السيادة
lebanon 24
26/02/2025 15:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية: الوفد سيبحث في بيروت مسار اتفاق وقف العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله وتشكيل الحكومة (الحرة)
lebanon 24
26/02/2025 15:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الاجتماع مستمر منذ نصف ساعة بين الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر كبار الزوار في مطار بيروت
lebanon 24
26/02/2025 15:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:14 | 2025-02-26
08:11 | 2025-02-26
08:10 | 2025-02-26
08:07 | 2025-02-26
08:01 | 2025-02-26
07:56 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24