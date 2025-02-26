سكاف: إن بعض فصول الفساد طالت نهر الليطاني فطالت المواطنين بزراعتهم ولقمة عيشهم ولعنة التلوث أصابت الليطاني وقد تؤدي في حال استمرارها إلى تهجير القرى والبلدات المحيطة به

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