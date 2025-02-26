Advertisement

أخبار عاجلة

أبو فاعور: يجب إعادة العلاقات مع سوريا الجديدة على كافة المستويات

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملك الأردن للرئيس السوري: نقف مع إعادة بناء سوريا بمشاركة كافة مكونات الشعب
lebanon 24
26/02/2025 15:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نرحب بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الإدارة الجديدة في سوريا في الحفاظ على مؤسسات الدولة والبدء في عملية سياسية تضم كافة أطياف الشعب
lebanon 24
26/02/2025 15:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تباحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا
lebanon 24
26/02/2025 15:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: ندعم الإدارة السورية الجديدة وندعو المجتمع الدولي لدعمها ونسعى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمارها
lebanon 24
26/02/2025 15:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:18 | 2025-02-26
08:17 | 2025-02-26
08:14 | 2025-02-26
08:11 | 2025-02-26
08:10 | 2025-02-26
08:07 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24