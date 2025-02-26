الدويهي: لقد تواطأت وزارة المالية مع مصرف لبنان قبل سنوات لإخفاء تقرير دولي أعده خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد حذر من وقوع لبنان في الهاوية

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