Advertisement

أخبار عاجلة

الديوان الأميري: أمير قطر ناقش مع وزير خارجية روسيا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الأميري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية والدولية
lebanon 24
26/02/2025 17:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من رئيس البرازيل وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة
lebanon 24
26/02/2025 17:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ناقشت مع نظيري التركي العلاقات بين بلدينا والتحالف لهزيمة تنظيم الدولة وتطورات الأوضاع في سوريا والصراع بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
26/02/2025 17:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ويبحث معه التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
26/02/2025 17:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:54 | 2025-02-26
10:32 | 2025-02-26
10:26 | 2025-02-26
10:20 | 2025-02-26
10:15 | 2025-02-26
10:11 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24