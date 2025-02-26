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النائبة حليمة القعقور في جلسة الثقة: "كنا لازم نزعل المافيات بالبيان الوزاري يا دولة الرئيس سلام"

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:38
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فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية
lebanon 24
26/02/2025 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام يتلو البيان الوزاري في جلسة منح الثقة
lebanon 24
26/02/2025 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قرأنا في الإعلام أن "الثنائي الشيعي" توافق مع الرئيس نواف سلام على الحقائب الوزارية وهناك انتظار للأسماء
lebanon 24
26/02/2025 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: على الرئيس المقبل القيام بالإصلاحات اللازمة من تطبيق القرارات 1701 و1559 وغيرها ونتمنى على الثنائي الشيعي "يمدّ إيدو" لكي نبني البلد عبر الدولة وليس عبر الجهات المسلّحة
lebanon 24
26/02/2025 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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