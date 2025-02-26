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عبد المسيح: يجب العمل على ثقافة الامن الوطني والجيش اللبناني يضمن وحده أمن الوطن وسأتقدم باقتراح لاقرار خدمة الوطن للشباب اللبناني ونتمنى وضع استراتيجية لتخفيض عدد العمداء في الجيش ورفع سن التقاعد

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:05
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