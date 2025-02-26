عبد المسيح: يجب العمل على ثقافة الامن الوطني والجيش اللبناني يضمن وحده أمن الوطن وسأتقدم باقتراح لاقرار خدمة الوطن للشباب اللبناني ونتمنى وضع استراتيجية لتخفيض عدد العمداء في الجيش ورفع سن التقاعد

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