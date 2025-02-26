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التلفزيون الأردني: الملك عبدالله الثاني يجدد للرئيس السوري التأكيد على دعم السوريين في إعادة بناء بلدهم

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:21
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