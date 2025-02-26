بلال الحشيمي: لبنان أرض السيادة والكرامة ولن نسمح لأي قوة أن تحتل أي شبر من أراضيه وندعو الدولة لتعزيز الاجراءات لحماية سيادته وأهاليه ونشكر الدول العربية الداعمة للبنان

Lebanon 24