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الرئاسة السورية: الشرع بحث مع العاهل الأردني تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة لزيادة التنسيق على كل الصعد

Lebanon 24
26-02-2025 | 09:48
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