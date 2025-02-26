Advertisement

أخبار عاجلة

يحيى: العدوان الإسرائيلي على لبنان ما زال مستمراً من خلال الإنسحاب غير الناجز من أرضنا والغارات اليومية ويجب استخدام كل الوسائل لتحرير كل شبر من أرضنا المقدسة

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: عند اجتياح العدو الإسرائيلي للبنان ووصوله سنة 1982 إلى بيروت خلال أيام بقينا نقاوم كمقاومة إسلامية ومقاومة وطنية منذ ذلك الحين ولغاية عام 2000 حتى حررنا أرضنا
lebanon 24
26/02/2025 20:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه مع أورتاغوس: نطالب الولايات المتحدة التي ترعى وقف إطلاق النار بإتمام الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان بحلول 18 شباط الجاري
lebanon 24
26/02/2025 20:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بوشكيان: نقف أمام حالة وطنية وإنسانية في لبنان وعلينا أن نحترم تضحيات مواطنين لبنانيين دمرت منازلهم وأحرقت منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
26/02/2025 20:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد: نعطي أولوية للعمل الدبلوماسي والسياسي والسلمي لتحرير الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى من سجون العدو الإسرائيلي
lebanon 24
26/02/2025 20:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:28 | 2025-02-26
13:28 | 2025-02-26
13:26 | 2025-02-26
13:24 | 2025-02-26
13:23 | 2025-02-26
13:15 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24