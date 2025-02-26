يحيى: العدوان الإسرائيلي على لبنان ما زال مستمراً من خلال الإنسحاب غير الناجز من أرضنا والغارات اليومية ويجب استخدام كل الوسائل لتحرير كل شبر من أرضنا المقدسة

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