النائب نبيل بدر من جلسة الثقة: ما كنا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي حكمتها المحاصصات السياسية وخضعت لمعادلات التهويل في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابية

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