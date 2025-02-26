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النائب نبيل بدر من جلسة الثقة: ما كنا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي حكمتها المحاصصات السياسية وخضعت لمعادلات التهويل في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابية

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:13
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