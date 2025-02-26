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بدر: حماية حقوق المودعين ليست منة من أحد فهي واجب قانوني عليها وهذه الحقوق هي بالأساس محفوظة بموجب القانون وعلى الحكومة إعادتها لأصحابها كاملة دون أي انتقاص أو تلاعب

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:21
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