بدر: حماية حقوق المودعين ليست منة من أحد فهي واجب قانوني عليها وهذه الحقوق هي بالأساس محفوظة بموجب القانون وعلى الحكومة إعادتها لأصحابها كاملة دون أي انتقاص أو تلاعب

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