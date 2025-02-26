Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: إسرائيل ملزمة من خلال الاتفاق الجديد بـ "تنفيذ العملية كاملة"

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادي في حماس لـ"الشرق": نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التلكوء المقصود" وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق غزة
lebanon 24
26/02/2025 20:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس فشلت في إدارتها لغزة خلال السنوات الـ17 الماضية وحان الوقت لتتنحى
lebanon 24
26/02/2025 20:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ما نوع القنابل التي عرضتها "حماس" خلال تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين؟
lebanon 24
26/02/2025 20:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيّة عسكريّة بارزة في "حماس".. من كان موجوداً خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين؟
lebanon 24
26/02/2025 20:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:32 | 2025-02-26
13:32 | 2025-02-26
13:31 | 2025-02-26
13:29 | 2025-02-26
13:28 | 2025-02-26
13:28 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24