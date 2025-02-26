الجميل: يجب أن يتحول مجلس النواب إلى مؤتمر مصالحة ومصارحة وأن نتحدث عن كل شيء وعلينا تطبيق كل ما ورد في اتفاق الطائف وتطوير كل ما يلزم

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