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هيومن رايتس ووتش: الحملة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية هي الأطول والأكثر حدة منذ الانتفاضة الثانية

Lebanon 24
26-02-2025 | 12:05
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