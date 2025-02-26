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سلام: التزمت بالمعايير التي حددتها لنفسي خلال تشكيل الحكومة وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة

Lebanon 24
26-02-2025 | 12:51
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سلام: كنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم
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26/02/2025 22:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/02/2025 22:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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