سلام: التزمت بالمعايير التي حددتها لنفسي خلال تشكيل الحكومة وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة

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