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المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: الرئيس ترامب لن يقبل مرة أخرى الوصفات السياسية القديمة التي لم تنجح في الشرق الأوسط

Lebanon 24
26-02-2025 | 13:23
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