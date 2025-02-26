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جيروزاليم بوست عن وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد تجنب حدود أخرى في سوريا يوجد عليها إسلاميون

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:30
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