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المتحدث باسم فتح للحدث: من يريد أن يحكم قطاع غزة عليه أن يذهب لصناديق الاقتراع

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:44
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