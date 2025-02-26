Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر فلسطيني لـ"الشرق": الصليب الأحمر في طريقه لمكان تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين في خان يونس

Lebanon 24
26-02-2025 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الصليب الأحمر يصل إلى خان يونس تمهيدا لتسلم جثامين الأسرى
lebanon 24
27/02/2025 01:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة تسلم الأسرى الإسرائيليين في غزة
lebanon 24
27/02/2025 01:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصليب الأحمر والجيش يعملان على عملية تسلم واستلام أسرى عند نقطة القاع بعد الاشتباكات التي دارت بين مسلحي الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من عشائر البقاع
lebanon 24
27/02/2025 01:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حركتا "الجهاد" و"حماس" تسلمان محتجزَيْن إسرائيليَّيْن إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس
lebanon 24
27/02/2025 01:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:03 | 2025-02-26
17:54 | 2025-02-26
17:36 | 2025-02-26
17:33 | 2025-02-26
17:29 | 2025-02-26
17:24 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24