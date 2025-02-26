Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني: يتحرك الصليب الأحمر حاليًا باتجاه نقطة اللقاء لتسلم جثث الرهائن

Lebanon 24
26-02-2025 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الصليب الأحمر يصل إلى خان يونس تمهيدا لتسلم جثامين الأسرى
lebanon 24
27/02/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الصليب الأحمر سيصل خلال دقائق لنقطة إعادة المختطفين الثانية في النصيرات
lebanon 24
27/02/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتجه لوسط قطاع غزة تمهيدا لاستلام الرهائن الإسرائيليين الـ3
lebanon 24
27/02/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر يتحرك بعد دقائق لموقع تسليم الرهائن
lebanon 24
27/02/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:03 | 2025-02-26
17:54 | 2025-02-26
17:36 | 2025-02-26
17:33 | 2025-02-26
17:29 | 2025-02-26
17:24 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24