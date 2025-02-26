11
o
بيروت
11
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية السعودية: المملكة تجدد تحذيرها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة
Lebanon 24
26-02-2025
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تشدد على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة
Lebanon 24
دولة الإمارات تشدد على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة
27/02/2025 01:05:02
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: انعقاد مباحثات روسية أميركية في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام
Lebanon 24
الخارجية السعودية: انعقاد مباحثات روسية أميركية في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام
27/02/2025 01:05:02
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية السعودية: المملكة ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
Lebanon 24
وزارة الخارجية السعودية: المملكة ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
27/02/2025 01:05:02
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نشيد بموقف المملكة العربية السعودية ونشكرها على استخدامها علاقاتها لرفع العقوبات
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نشيد بموقف المملكة العربية السعودية ونشكرها على استخدامها علاقاتها لرفع العقوبات
27/02/2025 01:05:02
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
03:43 | 2025-02-26
26/02/2025 03:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
03:06 | 2025-02-26
26/02/2025 03:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلادها الـ 59.. هكذا تطورت ملامح نجوى كرم منذ التسعينات (صور)
Lebanon 24
في عيد ميلادها الـ 59.. هكذا تطورت ملامح نجوى كرم منذ التسعينات (صور)
01:29 | 2025-02-26
26/02/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:03 | 2025-02-26
الهلال الأحمر: استلمنا الأسير المصاب بغيبوبة منذ أشهر كاظم زواهرة وسيتمّ نقله إلى مستشفى بمدينة بيت جالا
17:54 | 2025-02-26
حافلة تقل 32 أسيراً فلسطينياً وصلت بيتونيا في الضفة الغربية
17:36 | 2025-02-26
مصدر أمني إسرائيلي: حماس سلّمت جثث الأسرى الأربعة للصليب الأحمر بقطاع غزة (يديعوت أحرونوت)
17:33 | 2025-02-26
تم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة للصليب الأحمر وهي في طريقها إلى القوات الإسرائيلية (الجزيرة)
17:29 | 2025-02-26
عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس تمّت دون مراسم وبعيداً عن وسائل الإعلام
17:24 | 2025-02-26
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي الأسرى المقدسيين المقرر الإفراج عنهم على مغادرة محيط سجن المسكوبية لمنعهم من استقبال أبنائهم
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
27/02/2025 01:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24