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الخارجية السعودية: ندعو المجتمع الدولي لوقف التصرفات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار

Lebanon 24
26-02-2025 | 16:50
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