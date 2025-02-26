Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يهنّئ الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
26-02-2025 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وصل للقاء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام
lebanon 24
27/02/2025 06:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
lebanon 24
27/02/2025 06:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة سانا: الرئيس السوري سيلتقي في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
lebanon 24
27/02/2025 06:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه إلى السعودية الثلاثاء للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
lebanon 24
27/02/2025 06:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2025-02-26
18:31 | 2025-02-26
18:03 | 2025-02-26
17:54 | 2025-02-26
17:36 | 2025-02-26
17:29 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24