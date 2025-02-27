Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الصومالية: رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس حسن شيخ محمود

Lebanon 24
27-02-2025 | 02:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى المجلس النيابي
lebanon 24
27/02/2025 15:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: خلال أسابيع سيصل أوكرانيا أسلحة ومنظومة دفاعية صاروخية أنتجت بالتعاون مع الدنمارك
lebanon 24
27/02/2025 15:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: وفد روسي يصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع وفد أميركي
lebanon 24
27/02/2025 15:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
توابيت الأسرى الإسرائيليين الأربعة التي سلمتها القسام للصليب الأحمر تصل إلى معهد الطب العدلي جنوبي تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
27/02/2025 15:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-02-27
07:54 | 2025-02-27
07:28 | 2025-02-27
07:15 | 2025-02-27
07:13 | 2025-02-27
06:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24