Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: يجب على الدول الأعضاء أن تكون مستعدة للمساهمة الأوروبية المحتملة في الضمانات الأمنية اللازمة لضمان سلام دائم في أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2025 | 02:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أجريت مكالمة طويلة مع ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
27/02/2025 15:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم حل الدولتين لإحلال سلام دائم بالمنطقة
lebanon 24
27/02/2025 15:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: الضمانات الأمنية لأوكرانيا لإنهاء حرب روسيا لن تكون فعالة إلا إذا قدمتها الولايات المتحدة
lebanon 24
27/02/2025 15:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البيلاروسي: روسيا لن توافق أبدا على إرسال قوات حفظ سلام من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا
lebanon 24
27/02/2025 15:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-02-27
07:54 | 2025-02-27
07:28 | 2025-02-27
07:15 | 2025-02-27
07:13 | 2025-02-27
06:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24