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بلومبرغ: تخفيف قواعد الميزانية قد يساعد الاتحاد الأوروبي على جمع 160 مليار يورو على الأقل لصالح التمويل الدفاعي
Lebanon 24
27-02-2025
|
03:21
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