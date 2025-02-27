Advertisement

أخبار عاجلة

أ ف ب: فرنسا تبحث مع كييف إمكانية الوصول لمواردها الطبيعية لأغراض عسكرية

Lebanon 24
27-02-2025 | 04:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فحص التوابيت لأغراض أمنية وتأكد من إمكانية فتح كل أقفال التوابيت حتى لا يحدث تأخير في المعهد الوطني للطب الشرعي
lebanon 24
27/02/2025 15:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى جيش كوت ديفوار
lebanon 24
27/02/2025 15:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تؤكد عدم نيتها إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند
lebanon 24
27/02/2025 15:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية: قصف روسي ليلي على كييف قتل 3 أشخاص
lebanon 24
27/02/2025 15:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-02-27
07:54 | 2025-02-27
07:28 | 2025-02-27
07:15 | 2025-02-27
07:13 | 2025-02-27
06:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24