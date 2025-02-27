Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع التركية: الانتهاء من تعيين ملحق عسكري جديد في سوريا وسنرسله قريبا

Lebanon 24
27-02-2025 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع التركية تنفي إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين في سوريا
lebanon 24
27/02/2025 15:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... تعيينات عسكريّة جديدة في سوريا
lebanon 24
27/02/2025 15:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في توقيت حساس.. تعيين ملحق عسكري تركي في دمشق
lebanon 24
27/02/2025 15:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو كشف عن جزء من الاستراتيجية الجديدة للدفاع مطالبا بإخلاء جنوب سوريا من القوات العسكرية
lebanon 24
27/02/2025 15:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-02-27
07:54 | 2025-02-27
07:28 | 2025-02-27
07:15 | 2025-02-27
07:13 | 2025-02-27
06:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24