Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: أفضل طريقة لاستعادة جميع المختطفين أن تدرك حماس أن الجيش الإسرائيلي مستعد للعودة للحرب

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين يوم السبت فستفتح أبواب الجحيم تماما كما وعد الرئيس ترامب
lebanon 24
27/02/2025 15:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: لن ننسحب من محور فيلادلفيا قبل إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع
lebanon 24
27/02/2025 15:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الجيش الإسرائيلي يقوم بخطوات غير مدروسة في ما يخص الاتفاقات بين إسرائيل وكل من لبنان وحماس
lebanon 24
27/02/2025 15:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الجيش السوري
lebanon 24
27/02/2025 15:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-02-27
07:54 | 2025-02-27
07:28 | 2025-02-27
07:15 | 2025-02-27
07:13 | 2025-02-27
06:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24