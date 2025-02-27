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وزير الخارجية الإسرائيلي: سيتجه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة لبحث سبل تمديد المرحلة الأولى من الصفقة

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:13
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