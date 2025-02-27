مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت إنجازا في حد ذاتها ولم تكن لتتحقق لولا ترامب

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