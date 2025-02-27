Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر بالشرطة: تعرض رجلي شرطة للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا

Lebanon 24
27-02-2025 | 09:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: استهدفنا مواقع في جنوب لبنان بعدما وجهنا الجيش للتعامل معها
lebanon 24
27/02/2025 18:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس قسم العمليات في الشاباك خلال أحداث 7 تشرين الاول سيغادر منصبه بعد أسابيع
lebanon 24
27/02/2025 18:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة
lebanon 24
27/02/2025 18:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 5 مسيّرات باتجاه إسرائيل 4 منها عبرت الحدود خلال الأسابيع الأخيرة
lebanon 24
27/02/2025 18:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:12 | 2025-02-27
11:07 | 2025-02-27
10:52 | 2025-02-27
10:48 | 2025-02-27
10:29 | 2025-02-27
10:19 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24