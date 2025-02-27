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القناة 14 الإسرائيلية: 7 جرحى بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء دهس مركبة عدداً من الأشخاص قرب الخضيرة

Lebanon 24
27-02-2025 | 09:40
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