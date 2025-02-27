رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا: بعد طول انتظار انتخب رئيسٌ للجمهورية ونأمل خيرًا بالفريق الجديد والتحديات كبيرة جدًا وسنواجها إلى جانبه

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