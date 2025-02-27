Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا: بعد طول انتظار انتخب رئيسٌ للجمهورية ونأمل خيرًا بالفريق الجديد والتحديات كبيرة جدًا وسنواجها إلى جانبه

Lebanon 24
27-02-2025 | 10:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجديد: لودريان يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ظهراً على مأدبة غداء في قصر الصنوبر
lebanon 24
27/02/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا يزال قائد الجيش مرشحنا والقرار متّخذ من الحزب ولاقينا صدى ايجابي من فرنسا والخماسية والسعودية ونحن نعرف تاريخه الوطني وفي المؤسسة العسكرية
lebanon 24
27/02/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين رئيس الجمهوريّة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
lebanon 24
27/02/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور
lebanon 24
27/02/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:12 | 2025-02-27
11:07 | 2025-02-27
10:52 | 2025-02-27
10:48 | 2025-02-27
10:29 | 2025-02-27
10:19 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24