الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في "عيناتا" جنوبي لبنان بعد أن رصدنا نشاطها الذي يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

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