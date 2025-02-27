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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في "عيناتا" جنوبي لبنان بعد أن رصدنا نشاطها الذي يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:28
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