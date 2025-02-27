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الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: وفدان من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:34
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